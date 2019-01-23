В СКО объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 90-95 %.
Фото : 34 Канал23 января 2019, 12:38
23 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, туман, гололед. Юго-западный ветер местами порывы 15-20 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В Петропавловске: 23 января ожидается метель. Юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
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