В СКО объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %.

23 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, туман, гололед. Юго-западный ветер местами порывы 15-20 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Петропавловске: 23 января ожидается метель. Юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

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