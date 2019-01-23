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79 человек вызволил пограничник из горящего детского сада

О подвиге военнослужащего стало известно спустя несколько дней.

Фото : MIGnews23 января 2019, 13:05

23-летний военнослужащий отдела пограничного контроля "Нур жолы", расположенного на участке отряда пограничного контроля "Қорғас", Ерден Нуракынов совершил подвиг в мирное время и никому об этом не сказал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

О героическом поступке стало известно спустя несколько дней благодаря соцсетям.

16 января 2019 года произошел пожар в частном детском саду "Марат", расположенном в городе Жаркент по улице Пушкина. Возгорание произошло в вечернее время около 17-18 часов. В объятом огнем помещении оказались коллектив детского сада, дети и их родители.

"Проходя неподалеку, военнослужащий увидел полыхающее здание детского садика и не раздумывая кинулся спасать детей. При этом, предварительно забежал в кухонное помещение, где обнаружил большой газовый баллон. Взяв столовый нож, незамедлительно отрезал шланг газового баллона и вытащил его на безопасное место. Затем, забежал обратно в помещение, обесточил садик выключив электротрансформатор, после чего кинулся дальше эвакуировать детей из пылающего здания. Пожар был локализован пожарной частью только через полчаса после его начала. Общими усилиями было эвакуировано 79 человек, из которых 59 были дети", – рассказали в пресс-службе.
.

Несколько дней спустя, родители и персонал детского садика начали публиковать в Instagram и Whatsapp благодарственные посты, посвященные неизвестному пограничнику по имени Ерден. Ерден же и не подумал, что совершенный им поступок оказался подвигом и считает, что любой человек, оказавшийся свидетелем подобной ситуации, поступил бы аналогичным образом.


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