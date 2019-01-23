Фонд поддержки молодежных стартап-проектов поручил создать Назарбаев

К 2050 году примерно половина нынешних профессий, которые есть, будет заменена искусственным интеллектом.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству Фонд поддержки молодежных стартап-проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил на церемонии открытия Года молодежи Глава государства, ключевым опросом молодежной политики на сегодня остается занятость.

"По данным статистики, сегодня в мире около 300 млн молодых людей в возрасте от 18-30 лет не имеет постоянного места работы или является безработными. По прогнозам ученых, к 2050 году примерно половина нынешних профессий, которые есть, будет заменена искусственным интеллектом. В частности, продавцы, водители, операционисты, сотрудники колл-центров, юристы и экономисты - будут заменены искусственным интеллектом", - сказал он.

По его словам, востребованными останутся "сложные" профессии, где искусственный интеллект не сможет заменить людей, среди них ученые, топ-менеджеры, деятели культуры, топ-специалисты в IT и так далее.

Для того, чтобы идти в ногу со временем Назарбаев считает необходимым оказывать поддержку молодым интеллектуалам. В связи с этим он поручил правительству разработать вопрос по созданию Фонда поддержки молодежных стартап-проектов.

"Я всегда обращался к молодежи, которая не находится работу и пускается во все тяжкие, становится на скользкую, легкую дорогу. И парни, и девушки в том числе. Мне жалко на это смотреть, тогда как всегда, есть работа. Пойти поработать няней, убирать. Что-то сделать, но не продавать себя, а зарабатывать деньги. Вместе с тем, сохраняются такие простые профессии как медсестры, няни, соцработники и другие. Об том надо заранее думать. И это придет. Мы уже живем в этом мире - искусственного интеллекта", - подчеркнул Президент РК.

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Оксана Скибан, Астана

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