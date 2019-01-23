Более 750 иностранцев привлечены к ответственности в Алматы

За пределы Казахстана выдворено 225 иностранных граждан.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", в Алматы привлечены к ответственности 755 иностранцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

По словам начальника штаба Управления миграционной службы ДП Алматы Манаса Абуова, за пределы Казахстана выдворено 225 граждан иностранных государств, нарушивших миграционное законодательство.

Также выявлено 150 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы. За неприятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев на территории РК в отношении 33 физических и юридических лиц приняты меры административного воздействия.

Кроме того, за неисполнение решения суда о выдворении, инспекторами Миграционной службы выявлено и зарегистрировано девять уголовных проступков. В приемник-распределитель водворен 191 иностранец без документов, удостоверяющих личность.

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