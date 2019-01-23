В два раза увеличат грантовое финансирование для молодежи в рамках ДКБ-2020

Президент Казахстана поручил правительству выделить на это 32 млрд тенге в 2019-2020 годах.

Нурсултан Назарбаев объявил об усилении поддержки молодежного предпринимательства на торжественной церемонии, посвященной открытию Года молодежи, которая проходит в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО, передает Zakon.kz.

С учетом положительного опыта микрокредитования и обучения бизнесу необходимо разработать во всех регионах программу "Молодой предприниматель", заявил Президент Казахстана.

"В рамках этого проекта необходимо количество обучающихся безработной молодежи и обеспечивающих работой самого себя довести до 100 тысяч ежегодно. Это нам по плечу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В качестве примера он привел проект "Бастау", который за последние два года реализует Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

"В рамках него в сельских и малонаселенных пунктах основам бизнеса обучены 43 тысяч жителей. В Казахстане имеются 7 тысяч малых сельских населенных пунктов. Там есть ребята, которые окончили школу, но не смогли поступить в колледжи или университеты. Как они могут знать, каким бизнесом заниматься? В этом поможет программа, который укажет ниши, пути получения кредита, открытия бизнеса. НПП необходимо продолжить эту работу. В результате этого реализованы 11 тысяч бизнес-проектов и открыто более 16 тысяч рабочих мест", - отметил Президент.

Глава государства поручил правительству увеличить в два раза грантовое финансирование для молодежи в рамках Дорожной карты бизнеса-2020.

"Необходимо выдавать гранты молодым ученым. Если реализовать эти меры, в течение трех лет 300 тысяч молодых ребят будут обучены основам бизнеса, не менее 80 тысяч человек запустят свое дело. Необходимо привлечь 60 тысяч студентов выпускных курсов университетов. (…) Для реализации этой программы поручаю правительству выделить 32 млрд тенге в 2019-2020 годы", - подчеркнул Назарбаев.

Оксана Скибан. Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!