Туркестанская область лидирует в республике по объему экспорта мяса

Производство мяса по итогам года увеличилось на 4,8%.

В прошлом году в Туркестанской области объем валовой продукции сельского хозяйства составил 544,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 5,3%, передает пресс-служба аппарата акима ЮКО.

В частности, производство мяса по итогам года увеличилось на 4,8%, молока – на 2,8%, яиц – на 8,1%. В минувшем году область экспортировала 9600 тонн мяса в Узбекистан, Россию, Иран, ОАЭ, доля региона по республике достигла 54%, тем самым заняв 1 место.

Кроме того, в сфере растениеводства в прошлом году было произведено продукции на сумму 286,3 млрд. тенге, по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 6,5%. По итогам 2018 года площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур достигла 807,4 тыс. га, что на 9 тыс. га больше по сравнению с 2017 годом.

Вместе с тем, в 2018 несмотря на засушливую погоду году, благодаря плодотворному труду аграриев области с каждого гектара было собрано 17,8 центнеров зерна, поступило 405 тыс. тонн продукции. Более того, собрано 340,7 тыс. тонн хлопка, урожайность составила 25,7 ц/га. Достигнуты рекордные показатели сбора овощей, картофеля, бахчевых культур. Собрано 2,9 млн. тонн продукции.

Наряду с этим, площадь интенсивных садов составила 2800 га. Отметим, 40% фруктов и 70% виноградов, потребляемых казахстанцами, выращивается в Туркестанской области.

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