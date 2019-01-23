Год молодежи – весьма ответственный период для республики в целом!

Сегодня в павильоне "Нұр Әлем" проходит торжественная церемония открытия Года молодежи, передает официальный сайт акимата Астаны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт реализации масштабного плана мероприятий, направленного на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики в стране.

Своим мнением о проведении Года молодежи поделились Чингиз Тлеулин и Динара Макулова.

"Год молодежи – весьма ответственный период для республики в целом! Если взглянуть через призму времени на темп развития нашей Родины, стоит отметить, что в нынешнее время модернизация – самый актуальный вектор для всего мира. И в этот ответственный период молодежь является основным механизмом для прорыва во всех сферах деятельности нашего государства. Существует надежда, что Год молодежи станет ярким стартом новых свершений и исполнения главной цели республики – вхождение в 30-ку развитых стран мира", – сказал заместитель руководителя КГУ "Астана жастары" акимата Астаны Чингиз Тлеулин.

"Главой государства Республики Казахстан 2019 год объявлен Годом молодёжи. Открыта новая возможность для молодёжи нашей страны. Отличный потенциал для открытия идей и талантов молодёжи. Молодёжь – наше будущее и основа для развития молодежной политики. Думаю, достижения нашей страны, нашей молодежи будет примером для других стран! Горжусь нашей страной, нашим Президентом и нашей талантливой молодёжью", – отметила Динара Макулова, общественный медиатор.

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