Ради чего Фируза Шарипова отказалась от боя с Кэти Тейлор

Шарипова могла встретиться с Кэти Тейлор на вечере бокса, в андеркарде которого выступит Данияр Елеусинов.

Обладательница ряда чемпионских поиск по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана могла встретиться с Кэти Тейлор в марте, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка бою с Тейлор предпочла бой за титул чемпионки мира WBC Евой Вальстрем. Об этом рассказал ее менеджер Сергей Завилейский

“15 марта ирландка Кэти Тейлор в главном бою вечера встретится с Роус Воланте из Бразилии. В андеркарде будет драться казахстанский боксер Данияр Елеусинов. Фирузе предлагали встретиться с Кэти Тейлор в эту дату, но у нашей команды есть четкое понимание, что этот бой должен пройти позже. Фируза высоко стоит в рейтингах легкого веса. В данный момент она седьмая по версии BoxRec, Роус Воланте пятая, а Кэти Тейлор первая. При этом в рейтинге WBA, например, Фируза вторая, а чемпионкой является Кэти Тейлор", - рассказал Сергей Завилейский.

На втором месте в BoxRec Дельфин Персун из Бельгии, которая уже второй год предлагает бой Фирузе. Но менеджер казахстанки уверен, что такой бой тоже проводить рановато.

"Фирузе надо провести еще два-три боя. И Тейлор, и Персун уже возрастные боксеры, поэтому чем дальше откладывается бой, тем лучше для Фирузы. Тейлор сейчас 32 года, а Персун уже 34, то есть с Фирузой у них разница в возрасте восемь и десять лет соответственно. У Фирузы все еще впереди. В принципе она готова к этим большим боям, но мы пока считаем, что нужно еще набраться опыта. Несмотря на то, что Фируза уже является чемпионкой мира и высоко стоит в рейтинге, надо понимать, что в профессиональном боксе она не так давно, а для таких больших боев нужно время", - раскрыл секрет Завилейский.

При этом уже в следующем бою Фируза должна встретиться с финкой Евой Вальстрем, которая владеет поясом чемпионки мира по версии WBC, который команде Шариповой и самойт спортсменке в данный момент наиболее интересен.

"Пока что мы хотим сосредоточиться на втором полулегком весе, потому что с возрастом держать вес все сложнее и сложнее. Так что рассчитываем сначала собрать все титулы в этой весовой категории. В идеале мы бы хотели провести бой с Тейлор, когда и она, и Фируза станут абсолютными чемпионками мира в своих весовых категориях. А если Фируза одержит победу в этом бою, она станет первой и единственной в мире абсолютной чемпионкой мира в двух весах. Вот к этому мы идем”, - добавил Сергей Завилейский.

Альберт Ахметов

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