Все пассажирские поезда временно перенесут на вокзал Астана–Нурлы жол

Временная мера вводится менее, чем на сутки.

О временном переносе движения пассажирских поездов по станции Астана-1 и задействовании в связи с этим вокзала Астана–Нурлы жол рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", передает Zakon.kz

По данным перевозчика, с 00.00 часов до 18.00 часов 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана-Нурлы Жол.

"Ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана. Причина введения данной меры в строительно-монтажных работах по сооружению эстакады через железнодорожные пути по ул. Бейсековой от ул.Конституции до ул. Угольной, проводимых по проекту акимата Астаны", - сообщили в пресс-службе.

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