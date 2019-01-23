Subaru приостановила деятельность завода

Простой завода может продолжаться примерно две недели.

Автомобильная компания Subaru прекратила производство на единственном заводе в Японии после обнаружения дефектов деталей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Asahi.

По данным издания, эксплуатацию прекратили 16 января. Детали, закупленные у изготовителя, были признаны дефектными, в результате чего компания приостановила их поставки. Неисправность обнаружили в электроусилителе руля. Отмечается, что дефекты затронули более 10 тыс. деталей.

"Простой завода может продолжаться примерно две недели. В настоящее время мы расследуем причину и не можем комментировать детали", — сказали газете в компании.

Reuters со ссылкой на Subaru отмечает, что простой завода может продолжаться примерно две недели. По данным автопроизводителя, дефект затронул модели Forester, Impreza и XV. При этом производство других моделей также остановили, так как оно ведется на одной сборочной линии. Компания добавила, что расследует, не затронул ли дефект завод в США.

Reuters добавляет, что в результате акции Subaru упали почти на 7%, однако затем немного выросли. Отмечается, что в середине дня акции упали на 2,6%.

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