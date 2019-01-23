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В Акмолинской области стартует программа "Ақмола жастары"

В рамках программы будут построены 6 жилых домов для 424 молодых семей.

Фото : ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области"23 января 2019, 15:54

В Акмолинской области молодежь составляет более 20% населения - это почти 150 тысяч молодых людей, передает управление внутренней политики.

Для решения вопросов трудоустройства и занятости в регионе успешно реализуются программы "С дипломом – в село!", "Молодежная практика", "Жасыл ел". Ежегодно увеличивается объем кредитования начинающих предпринимателей, а талантливым студентам присуждаются именные стипендии акима Акмолинской области и образовательные гранты.

2019 год глава государства объявил Годом молодежи. Это стало дополнительным импульсом для реализации в Акмолинской области новых идей, проектов, направленных на поддержку молодежи.

Так, в Кокшетау в этом году стартует программа "Ақмола жастары", в рамках которой в городе будут построены 6 жилых домов для 424 молодых семей. Четыре пятиэтажных и два девятиэтажных дома начнут строить уже в этом году. На жилье в этих домах смогут претендовать молодые люди не старше 35 лет, проживающие и работающие в Акмолинской области.

К слову, максимальная сумма займа через АО "Жилстройсбербанк Казахстана" составляет 10 млн. тенге. Преимущества программы - это 20% -ная ставку вознаграждения по займу. Если претендент на жилье имеет трехлетние накопления на специальном счете в АО "Жилстройсбербанк Казахстана" процентная ставка займа составит всего 5%, при отсутствии таких накоплений ставка по кредиту – 7%.


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