Жителя Атырау оштрафовали на 353 тыс. тенге за "благодарность" в 500 тенге

Он дал вознаграждение работнику специализированного административного суда города Атырау за оказанную услугу при приеме заявлений.

В Атырауской области начал работать проектный офис "Атырау –адалдык аланы", запущенный совместно департаментом АДГСК и акиматом области, передает Zakon.kz.

Цель создания данного проектного офиса - искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан.

Деятельность Проектного офиса состоит из 3 блоков, каждый из которых включает в себя несколько направлений той или иной сферы, которые наиболее волнуют жителей региона. Одним из этих направлений является деятельность судебных и правохранительных органов.

По словам руководителя управления профилактики коррупции ДАДГСК Ж. Каражанова, по данному направлению уже имеются положительные результаты.

Например, 16 января 2019 года в департамент поступил материал в отношений Н. Блгалиева по факту предоставления незаконного вознаграждения в виде 500 тенге работнику специализированного административного суда города Атырау за оказанную услугу при приеме заявлений.

"Департаментом по данному факту предоставления незаконного материального вознаграждения физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения составлен административный протокол в отношении правонарушителя Блгалиева Н. по ст.676 Кодекса об административных правонарушениях РК и направлен для рассмотрения в суд", - рассказал Каражанов.

Постановлением суда от 22 января текушего года Г. Блгалиев оштрафован на 353 000 тенге.

"Хочу отметить, что молодой специалист-государственный служащий данного административного суда, еще находящийся на испытательном сроке, своим действием показал профессионализм и нетерпение любого проявления коррупционного риска в своих рядах" - отметил Ж. Каражанов.

Постановление суда еще не вступило законную силу.

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