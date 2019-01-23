Санат Кушкумбаев: Политик, думающий о будущем, знает и понимает проблемы молодежи

По его мнению, Нурсултан Назарбаев обозначил пути решения именно тех насущных вопросов, что волнуют сейчас молодежь.

Своим мнением о том, какие реальные положительные изменения несет сегодняшнее выступление Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее на торжественной церемонии, посвященной открытию Года молодежи, с журналистом Zakon.kz поделился заместитель директора КИСИ, доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

Как отметил Санат Кушкумбаев, в выступлении главы государства на церемонии открытии Года молодежи отражен глубокий детальный анализ тех тектонических процессов, которые сейчас происходят в молодежной сфере и в сфере молодежной политики. Молодежь сейчас – это наиболее активная, ищущая, демографически подвижная часть общества. Но вместе с тем, это и социально уязвимая часть, зачастую подверженная воздействию разнонаправленных трендов.

"Поэтому молодежная политика, безусловно, один из ключевых приоритетов государственной стратегии развития в целом. Молодежь - это будущее страны. И поэтому политик, думающий о завтрашнем дне, знает и понимает насущные проблемы, вопросы молодежной повестки. В сегодняшнем выступлении Президента основной лейтмотив – это забота и поддержка молодежи со стороны государства, которая выражается в последовательной реализации ряда системных мер. И глава государства обозначил пути решения именно тех насущных вопросов, что волнуют сейчас молодежь. Это вопросы профессионального образования и занятости, жилья и семьи, здоровья и досуга, воспитания и патриотизма", – сказал Санат Кушкумбаев.

По словам политолога, в Казахстане уже осуществляется целая серия долгосрочных проектов, запущенных в рамках пяти социальных инициатив по проекту "Рухани Жангыру" и т.д., которые не только связаны с Годом молодежи, а рассчитаны на десятилетия. Но если их полноценный эффект будет виден со временем, то некоторые вопросы требуют своего решения уже сейчас.

"Президент предлагает для решения всех этих вопросов опереться на простые и понятные инструменты. В частности, в рамках программы арендного жилья для молодых семей в крупных городах будет строиться не менее одной тысячи квартир в год. Уже действует программа 7-20-25. На повышение занятости и развитие молодежного бизнеса направлена программа "Жас касипкер". Проекты "Bastau Бизнес" реализуемые совместно с НПП "Атамекен" и направленные на обучение экономической грамотности. "Дорожная карта бизнеса-2020", программа "С дипломом – в село", и множество других эффективных программ и проектов", – отметил политолог.

Также Санат Кушкумбаев подчеркнул, что Президент уделяет много внимания и образовательной сфере. Так, глава государства акцентировал внимание на том, что дополнительно уже выделено 20 тысяч грантов. Параллельно с этим начато строительство новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест.

Решается и такой насущный вопрос, как доступность образования. В частности, будет расширена сфера дистанционного обучения. В целом по стране по обновленным программам будут работать 20 вузов и 180 колледжей. В каждом регионе будет крупный ведущий вуз и около 10 колледжей, которые будут ориентированы на профессиональную подготовку и решение вопросов, связанных с профессиональным обучением.

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