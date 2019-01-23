Назарбаев: Особое внимание следует уделить студенческой молодежи

Глава государства рассказал о важности высшего образования и мерах по улучшению его доступности.

В своем выступлении на торжественной церемонии открытия Года молодежи Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил студенческой молодежи, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По данным Президента Казахстана, за годы Независимости подготовлено 2,8 миллионов специалистов с высшим образованием.

"Если в 1991 году количество молодых людей с высшим образованием составило 42 тысячи человек, то в 2018 году – свыше 150 тысяч человек. Высокий уровень образования населения выступает важным фактором глобальной конкурентоспособности страны. В этой связи нами принимаются меры по повышению доступности высшего образования и улучшению условий проживания студенческой молодежи. Так, в рамках Пяти социальных инициатив в 2018-2019 учебном году дополнительно выделено 20 тысяч грантов. Кроме того, до конца 2022 года предусмотрено обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 70 тысяч мест", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ранее он высказался о повышении стипендий студентам и волонтерстве.

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