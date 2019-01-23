В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ночью и утром 24 января в Костанайской области ожидается местами метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с.
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ночью и утром 24 января в Костанайской области ожидается местами метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
24 января в Северо-Казахстанской области прогнозируют местами метель, туман. Северо-западный ветер местами порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске 24 января ожидается метель. Северо-западный ветер порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
24 января в Акмолинской области местами ожидается туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.
В Астане днем 24 января ожидается метель.
Вероятность шторма 90-95%.
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