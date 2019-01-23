Ночью и утром 24 января в Костанайской области ожидается местами метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром 24 января в Костанайской области ожидается местами метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

24 января в Северо-Казахстанской области прогнозируют местами метель, туман. Северо-западный ветер местами порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске 24 января ожидается метель. Северо-западный ветер порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

24 января в Акмолинской области местами ожидается туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Астане днем 24 января ожидается метель.

Вероятность шторма 90-95%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!