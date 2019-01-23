Российская сторона подтвердила снятие ограничений на транзит мяса птицы через территорию РФ в РК при соблюдении двух условий.

По итогам встречи заместителя премьер-министра– министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева с заместителем председателя правительства Российской Федераций А. Гордеевым отменены ограничения на транзит мяса птицы через РФ в Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

"22 января 2019 года на встрече в г. Москва казахстанской стороной был поднят вопрос об отмене ограничений со стороны Россельхознадзора на транзит мяса птицы из третьих стран в Республику Казахстан. Напоминаем, что Россия ввела временные ограничения на транзит 20 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Российская сторона подтвердила снятие ограничений на транзит мяса птицы через свою территорию в РК при соблюдении двух условий:

- предприниматели, импортирующие мясо птицы транзитом через РФ в Казахстан, должны вносить информацию в систему "Меркурий" в целях обеспечения прослеживаемости перевозок;

- перегрузка и временное хранение птицеводческой продукции должны осуществиться только на предприятиях Евросоюза, аттестованных ЕАЭС для хранения животноводческой продукции.

На сегодняшний день проведена аттестация 6 литовских предприятий по хранению и реализацию животноводческой продукции, которые включены в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС: "Ketonas", "Klaipėdos šaldytuvų terminalas", "Kaminatrans", "VPA Logistics" (2 склада), "Klaipėdos Smeltė", "Frigolita".

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