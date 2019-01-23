Украина вышла еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

На прошлой неделе Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Украинское правительство приняло решение выйти еще из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств (СНГ), пишет ТАСС.

"Кабинет министров прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом", - сообщили корреспонденту ТАСС в министерстве экономического развития и торговли.

По его данным, в частности, Киев вышел из соглашений "О межгосударственном обмене экономической информацией", подписанных 26 июня 1992 года, "Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности" (24 сентября 1993 года), "О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности" (15 мая 1992 года).

Как отметили в минэкономразвития, Украина имеет ряд обязательств в сфере международной торговли, в частности, как участница Всемирной организации торговли и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отдельные нормы которого несовместимы с обязательствами в рамках СНГ.

На прошлой неделе Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, посчитав, что этот документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев пересмотрит все подписанные в рамках СНГ международные документы. Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что предложение Порошенко предусматривает сохранение для Киева выгодных соглашений о сотрудничестве с Содружеством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!