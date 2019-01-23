Заявки подаются по пяти номинациям.

Продолжается республиканский конкурс благотворительных инициатив, передает официальный сайт акимата Астаны.

Конкурс-акция "Караван доброты" проходит по всему Казахстану с ноября 2018 года по февраль 2019-го. Он организован Фондом Первого Президента РК и Ассоциацией деловых женщин Казахстана при поддержке телеканалов "Хабар" и "КТК" для популяризации идей благотворительности и развития активной гражданской инициативы.

"Наша цель – осветить значимые достижения, можно сказать, героические поступки наших граждан, чтобы подвиги не остались незамеченными, а героев страна и наша молодежь знали в лицо", – пояснил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Султан Айтжанов.

По словам организаторов, участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят вклад в решение социальных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других.

"Мы решили показать таких людей, которые бескорыстно служат своему Отечеству, своему родному краю, помогают людям. У нас в Ассоциации деловых женщин есть примеры: 25 лет назад в Усть-Каменогорске Татьяна Ивановна Цветкова организовала социальный магазин "Всё за спасибо", куда люди сдают ненужные чистые вещи и бесплатно передают их нуждающимся. Этот магазин до сих пор работает, он стал примером для всех остальных регионов", – сказала президент РОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана" Раушан Сарсембаева.

Как объяснили организаторы, номинирование для участия в конкурсе-акции осуществляется путем выдвижения от имени физического либо юридического лица. Есть ограничение: в конкурсе-акции не могут участвовать субъекты предпринимательства и лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, государственный заказ и так далее).

Заявки подаются по пяти номинациям. Номинация "Асар" направлена на поощрение людей, чья благотворительная деятельность связана с народными традициями и обычаями. Номинация "Туған жер" – для тех, кто оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства. Номинация "Батыл жүрек" отдает должное человеку, совершившему героический поступок, проявившему самоотверженность. Номинация "Мейірім жолында" присуждается лауреату, который оказывает помощь и делает добрые дела добровольно и безвозмездно. Номинация "Қайырымдылық тарихы" – для журналистов, освещающих темы благотворительности и привлекающих внимание общественности к социальным проблемам.

От каждого региона будут выдвинуты по пять претендентов, а затем из них выберут пятерку лауреатов. Победители будут определены в конце февраля – в преддверии празднования Дня благодарности.

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