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Группа серийных домушников обезврежена в Алматинской области

Задержанным инкриминируется 15 эпизодов квартирных краж.

Фото : СтройОбзор23 января 2019, 17:32

Группу серийных квартирных воров обезвредили полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Преступная группа, состоявшая из четырех мужчин, задержана усилиями полицейских Жамбылского района. В настоящее время задержанным лицам инкриминируется серия краж чужого имущества, зарегистрированных с осени 2018 года в селе Узынагаш.

"Подозреваемые, двое из которых ранее судимы, задержаны по "горячим следам" после совершения очередной кражи. В ходе расследования была произведена проверка задержанных на причастность к другим фактам аналогичного характера. И сейчас подозреваемым уже инкриминируется 15 эпизодов краж, совершенным в разное время и в разном составе. По каждому эпизоду проходят ювелирные изделия, денежная наличность и другие ценные вещи. Причиненный потерпевшим материальный ущерб составляет около пяти миллионов тенге. Отдельная часть из похищенного имущества сельчан обнаружена и приобщена в качестве вещественных доказательств к материалам расследования", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что под пока стражу помещен один из подозреваемых, являющийся основным фигурантом. Трое других на время расследования находятся под подпиской о невыезде. Досудебное расследование, порученное сотрудникам Жамбылской районной полиции, проводится по статье 188 УК РК "Кража".


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