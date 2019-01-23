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Марат Шибутов: Национальный проект "Зеленый город – зеленое село" - мощная инициатива

Мне как географу и представителю научного сообщества в выступлении Президента хотелось бы, прежде всего, отметить два значимых момента.

Фото : Туризм в Нижнем Новгороде23 января 2019, 17:37

Политолог, член Общественного совета города Алматы Марат Шибутов прокомментировал открытие Года молодежи, которое прошло сегодня в Астане с участием главы государства.

Эксперт считает, что казахстанцам надо понимать, что озеленение сделает нашу жизнь гораздо лучше.

"Мне как географу и представителю научного сообщества в выступлении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на Форуме молодежи в Астане хотелось бы, прежде всего, отметить два значимых момента. Первый - это мощная инициатива по озеленению – национальный проект "Зеленый город – зеленое село". Это как раз то о чем давно говорили ученые - географы, ботаники и другие деятели науки. Люди стали удивляться, почему в их населенных пунктах стали частыми песчаные бури, сильно дует ветер, климат испортился. Теперь глава государства сделал особый акцент, на этом моменте сказав, что зеленые насаждения должны непременно быть в каждом населенном пункте нашей республики. Одно дело, когда ты выходишь во двор, и напротив, оказывается пустырь или застроенный участок и тебе даже негде погулять с ребенком. И совсем другое, когда ты вышел, перешел дорогу и попал в зеленый парк. И это не только эстетика - это и здоровье казахстанцев и дальнейшая стоимость жилья, которая складывается из многих факторов", - делится политолог.

Шибутов также отдельно остановился на инициативе Лидера нации по поддержке молодых ученых.

"В своем выступлении Президент сказал о создании фонда поддержки молодежных стартапов и о выделении трех миллиардов на гранты для молодых ученых. Это существенная поддержка. Кроме того очень важно дать молодым ученым успешно реализовать свой первый проект - это станет хорошим толчком для их благополучной реализации в дальнейшем. Тем более если в каждом регионе Казахстана будет, хотя бы один "топовый" университет с повышенными стандартами молодым ученым будет, где реализоваться и работать" - заключил эксперт.


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