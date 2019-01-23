Депутаты интересуются, зачем построили бездействующую ж/д линию Шар-Өскемен

В 2008 году в рамках одной из первых в Казахстане концессий была введена в эксплуатацию железнодорожная линия "Шар-Өскемен" протяженностью 150 километров.

Депутаты партии "Ак Жол" сделали запрос премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву во время пленарного заседания Мажилиса РК на тему железнодорожной линии Шар-Өскемен, передает Zakon.kz.

В 2008 году в рамках одной из первых в Казахстане концессий была введена в эксплуатацию железнодорожная линия "Шар-Өскемен" протяженностью 150 километров.

"По данным открытых источников, эта "стройка века" обошлась в 360 млн.долларов США, из которых: 200 млн долларов были задействованы из пенсионного фонда, 80 млн долларов – из нацкомпаний и госбюджета, 4 млн долларов – от частных компаний. Если раньше железнодорожное сообщение из Астаны в восточный регион проходило через российскую станцию Локоть, то благодаря новой линии, был исключен этот объезд, время пути сократилось с 27 до 17 часов, снизилась и стоимость грузоперевозок. Жители с радостью восприняли эту новость", - говорится в запросе.

Вот уже год, как движение по этой короткой ветке остановлено, а поезда из Астаны в Усть-Каменогорск вновь ходят через территорию России по старому маршруту. Теперь, чтобы вернуться домой, жители региона вынуждены преодолевать 2 поста пограничного контроля, а чтобы сократить этот путь и время – пересаживаться в такси (нередко - с риском для жизни, в сложных погодных условиях: в лютый мороз и буран).

Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что из затора в ВКО спасены более 300 человек, в снежном плену еще остаются люди и более 200 машин. Конечно, есть и многочисленные примеры ДТП с участием местных таксистов, которые торопятся сделать больше рейсов в обоих направлениях: только в 2018 году в авариях на трассе Семей-Усть-Каменогорск погибли 5 человек, а более 20 - получили травмы.

"С какой целью была построена бездействующая железнодорожная линия, зачем были потрачены народные деньги? Почему прекращено движение поездов по железнодорожной ветке "Шар–Өскемен"? Какие меры будут предприняты для решения этого вопроса?", - задались вопросами депутаты.

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