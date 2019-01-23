Советник акима Туркестанской области: Молодежь на волне действия

Нет сомнений в том, что молодежь страны не подкачает и сделает все возможное для того, чтобы оправдать надежды.

Участие Елбасы в открытии Года молодежи Казахстана стало ярким событием начала наступившего 2019 года. Это отметил Саттар Мажитов, доктор исторических наук, профессор, академик, Советник акима Туркестанской области, гендиректор Международного института интеграции социогуманитарных исследований "Интеллект Орда".

В условиях неформальной атмосферы на территории ЭКСПО-Казахстан состоялся серьезный разговор о важности сферы молодежной политики в государстве, стремящемся войти в число 30-ти развитиях стран мира. Главный лейтмотив, на мой взгляд, заключается в том, что молодежь как самая мобильная и энергичная составная казахстанского общества должна стать основным локомотивом экономики действия и политики мирного созидания. По сути, на данном Форуме были заложены основы новой модели формирования молодежной политики. Все, кто присутствовал и имел возможность видеть прямую трансляцию встречи с Президентом страны, ощутили важность осмысления новых вызовов для молодежи страны. Их содержание сводится к простому – активному действию во имя сохранения и преумножения достижений Независимости.

Глава государства акцентировал основное внимание на необходимости активизации деятельности молодежи во всех сферах жизни. При этом он обратил внимание на важность уроков прошлого. Не секрет, что часто мы зная о них, не используем их в деле. Елбасы приводил примеры из личной жизни, подав при этом пример того, что труд во имя своих родных и близких становится, в конечном счете, трудом во благо всего общества. И здесь не бывает мелочей – только ежедневный кропотливый труд. Как сказал Нурсултан Абишевич: "Бизнесмена кормят ноги".

Как совершенно правильно отметила председатель Лиги волонтеров Айсулу Ерниязова, Год молодежи призван стать Годом большой ответственности. Сейчас не время сотрясать воздух пустыми словами, время – сообща реализовать наши преимущества. А их, как мы услышали со слов выступавшей молодежи, немало во всех сферах социально-экономического, политического и культурного развития Казахстана.

В свете задач и рекомендаций, высказанных Елбасы для молодежи страны и госорганов, необходимо создать все условия для реализации личности, его потенциала и возможностей. Мне, как эксперту, часто приходится бывать в аулах и селах Туркестанской области. Здесь самая высокая плотность населения и благодаря высокой рождаемости стало возможным появление на административной карте страны Шымкента как города-миллионника. Не случайно, от этого региона на Открытии Года молодежи выступала 27-летняя многодетная мать семерых детей. Жазира Тургынова отметила, что самый старший ребенок, которому 11 лет, является ее главным помощником. И это реальность, которая сопровождает жизнь людей в одном из самых конкурентоспособных регионов с точки зрения человеческого капитала. Здесь с самого детства человек учится быть способным, уметь выживать в самых различных условиях. И поэтому, когда я слышу пресловутое – "шымкентский", для меня это, прежде всего, признак иммунитета к любым обстоятельствам жизни, признак конкурентоспособности, владения качествами, которых нет у других. И как сказал Елбасы в своей речи, надо, чтобы было больше многодетных семей. Другое дело, что им нужно создавать условия для нормального воспитания детей.

Весьма уместно прозвучало со слов Тамилы Розметовой из сферы сельского хозяйства выражение: "Вкус труда на земле". Буквально на днях этот вопрос я обсуждал во время поездки в Индию, где аграрный сектор занимает около 20 процентов от валового национального продукта, обеспечивая 60% занятости населения. Казахстан исторически был аграрной страной и весьма важно при моделировании проектов по социально-экономической модернизации учитывать особенности агарного характера сознания казахстанского общества. Это в свою очередь влияет и на выработку модели молодежной политики, а также реализацию государственной программы "Рухани жаңғыру".

Старт, данный Елбасы новой волне молодежной политики в ноябре прошлого года, сегодня приобрел реальные очертания. Но самое интересное впереди! Нет сомнений в том, что молодежь страны не подкачает и сделает все возможное для того, чтобы оправдать надежды своего Президента и народа Казахстана. Важно, чтобы молодежь была поддержана всеми слоями населения страны. Как было сказано опять-таки Айсулу Ерниязовой, мы-то знаем, что значит для казахов слова "асар", "жылу", "бел көтерер". В их основании всегда были единство и совместный созидательный труд.

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