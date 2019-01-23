Рабочего раздавило насмерть на стройке в Актау
Происшествие случилось на территории строящегося жилого комплекса в 17 микрорайоне.
Фото : lada.kz23 января 2019, 18:28
Рабочий погиб на стройке здания в Актау 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
Происшествие случилось на территории строящегося жилого комплекса "Махаббат" в 17 микрорайоне.
Вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:09 часов. Бригада врачей приехала на место происшествия в течение двух минут, однако пострадавший уже скончался.
- Скорую вызывали на место происшествия для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на производстве. Рабочий скончался до приезда бригады скорой помощи. На него упала труба, и он получил травмы, не совместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955124-7a5ab29b6bc1214fea1fad6e6c3e0bbe
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...