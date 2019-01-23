Рабочего раздавило насмерть на стройке в Актау

Происшествие случилось на территории строящегося жилого комплекса в 17 микрорайоне.

Рабочий погиб на стройке здания в Актау 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Происшествие случилось на территории строящегося жилого комплекса "Махаббат" в 17 микрорайоне.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:09 часов. Бригада врачей приехала на место происшествия в течение двух минут, однако пострадавший уже скончался.

- Скорую вызывали на место происшествия для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на производстве. Рабочий скончался до приезда бригады скорой помощи. На него упала труба, и он получил травмы, не совместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!