Озвученные меры составляют суть Года молодежи – Маулен Ашимбаев

Маулен Ашимбаев напомнил, что на сегодняшнем молодежном форуме глава государства выступил с большой программной речью.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" на личной странице в Facebook рассказал о роли партии и ее молодежного крыла в реализации поручений Президента в рамках Года молодежи, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев напомнил, что на сегодняшнем молодежном форуме глава государства выступил с большой программной речью. Он подчеркнул, что озвученные сегодня меры составляют суть Года молодежи и наполняют его проведение конкретным содержанием.

- Символично, что это событие прошло в ярчайшем объекте выставки ЭКСПО - музее Энергии будущего "Нұр Әлем". Наша молодежь – это действительно энергия будущего. Это - новое поколение, которое выросло в Независимом Казахстане, которое имеет возможность получать высшее образование в лучших университетах мира по программе "Болашақ", которое открыто новым идеям и самым передовым научным разработкам, - написал первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан".

Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент страны рассказал сегодня и о дополнительных механизмах государственной поддержки молодых казахстанцев.

- Строительство арендного жилья в крупных мегаполисах, гранты для молодых ученых, создание Фонда поддержки молодежных стартапов, повышение доступности и качества высшего образования, содействие в трудоустройстве – все это новые возможности для развития нашей молодежи, - подчеркнул он.

На сегодняшнем Форуме глава государства отметил особую роль партии "Нұр Отан" в реализации всех задач. Он подчеркнул, что "Нұр Отан" должен стать драйвером молодежной политики страны. По словам Маулена Ашимбаева партия как опора Главы государства возьмет на себя ответственность за эффективную реализацию всех поручений Елбасы.

- Наше молодежное крыло должно стать центром молодежной политики Казахстана. "Жас Отан" будет работать на объединение наиболее прогрессивной, креативной и активной части молодежи, - уверен он.

Маулен Ашимбаев также поздравил всех молодых людей с Годом молодежи и выразил уверенность, что он откроет новые уникальные возможности для подрастающего поколения.

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