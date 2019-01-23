Нападение на замакима Толебийского района было заказным - прокурор

Началось судебное заседание по делу о покушении на убийство.

23 января началось судебное заседание в отношении стрелявших в заместителя акима Толебийского района Туркестанской области Рабигу Бейсебаеву, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам прокурора Алмаса Сагындыкова, знакомый Рабиги Бейсебаевой Серик Бектанов пытался ей отомстить из-за личной вражды. Он связался с жителем Жамбылской области Адлетом Торебековым и заказал убийство женщины, за что обещал 1 млн 300 тенге. После этого Торебеков, Тазабеков и Амалбаев пытались выполнить поручение. Однако с первого раза им это не удалось, во второй раз они пытались убить женщину возле ее дома.

"Торебеков кидал камнями в Бейсебаеву и водителя Биболова. Трижды выстрелил в Бейсебаеву. Затем они скрылись с места преступления. В результате Рабига Бейсебаева с легким ранением поступила в Ленгерскую городскую больницу", - сказал Алмас Сагындыков.

После выполнения задания заказчик дал трем подозреваемым их обещанные деньги. На суде заказчик Алихан Амалбаев был признан виновным по ч.3 ст.28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения), п.2 ч.3 ст.293 (применение или попытка применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью), Бектанов - по ч.4 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.5 ст.28, п.2 ч.3 ст.293.

Напомним, в октябре прошлого года неизвестные напали на заместителя акима Толебийского района Рабигу Бейсебаеву и пытались ее убить.

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