Создана одежда с микроклиматом для прогулок на инвалидной коляске

Авторами разработки стали российские инженеры.

Специалисты Донского государственного технического университета разработали одежду для прогулок в зимнее время для людей, которые передвигаются в инвалидной коляске, - она сохраняет комфортную температуру в течение двух часов при температуре воздуха минус 10 градусов, а управлять микроклиматом можно с помощью смартфона. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ, передает ТАСС.

"В настоящее время в России купить готовую отечественную одежду для людей с поражением опорно-двигательного аппарата крайне сложно, ее можно заказать только в специализированном ателье, но это обходится очень дорого. Сотрудники кафедры "Конструирование, технологии и дизайн" Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в городе Шахты для решения этой проблемы разработали теплозащитную адаптационную одежду для тех, кто передвигается в инвалидной коляске, для прогулок в холодное время года", - говорится в сообщении.

Новое изделие закрывает туловище во время прогулки. Оно выполнено из современных мембранных и утепляющих материалов и учитывает физиологические особенности людей с ограниченными двигательными возможностями. Например, оснащено разъемными молниями, что облегчает его надевание.

Обогрев происходит благодаря гибким пластинам из углеродного волокна, размещенным на уровне ног. При этом человек может регулировать температуру с помощью ручного регулятора или через приложение, установленное на смартфоне, подключаемое по Bluetooth. Примерная стоимость теплозащитной одежды составит 12 тыс. рублей (чуть больше 68 тыс. тенге).

По словам разработчика, одежда для прогулок уже прошла лабораторные исследования, а также была протестирована на пациентах одного из психоневрологических интернатов Московской области. Разработкой уже заинтересовались и другие реабилитационные центры и дома инвалидов.

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