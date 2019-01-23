В Туркестане в Год молодежи откроется многофункциональный центр Со-working

По словам Береке Дуйсебекова, в ближайшее время в областном центре - городе Туркестане - впервые в стране состоится открытие многофункционального центра молодежи, аналогов которому нет ни в одном регионе.

23 января в рамках старта Года молодежи в Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием руководителя областного Молодежного ресурсного центра Береке Дуйсебекова. Также в числе спикеров были молодой поэт Мукагали Кенжетайулы и студентка МКТУ им. Ясави Умит Рахимжанкызы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам Береке Дуйсебекова, в ближайшее время в областном центре - городе Туркестане - впервые в стране состоится открытие многофункционального центра молодежи, аналогов которому нет ни в одном регионе.

"Работа данного центра направлена на реализацию задач, озвученных сегодня главой государства, в том числе обучение молодежи. Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопросы выбора профессии молодежи. В этом центре будет функционировать центр "Со-working", оснащенный современным оборудованием, бесплатным вай-фаем и интернетом. К примеру, любой молодой человек, который захочет открыть собственное дело в Туркестане, он понесет затраты на аренду помещения. В свою очередь, мы ему поможем и предоставим бесплатно рабочее место и будем способствовать развитию бизнеса. Стоит отметить, для этого у нас есть все условия. В этом году Молодежному ресурсному центру предоставили 3-этажное здание площадью 1500 кв. метров, где созданы все условия для молодежи. При Центре действуют IT-park, центр "Со-working", отдел адаптация молодежи к предпринимательству и отдел волонтерской группы", - сказал Б.Дуйсебеков.

Наряду с этим, на встрече с представителями СМИ спикер сообщил, что для молодежи в данном многофункциональном центре будет функционировать школа для изучения иностранных языков. В стенах школы будут обучать английскому, русскому, турецкому, китайскому языкам, что, в свою очередь, способствует дальнейшему повышению туристского потенциала города.

Вместе с тем, Б. Дуйсебеков подчеркнул, что в ходе сегодняшнего мероприятия Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался и о необходимости получения рабочих профессий, а также об адаптации молодежи к образованию, науке, коммерциализации инновационных проектов. Со слов спикера, специалисты областного акимата ведут соответствующую работу, ищут талантливую молодежь в сельской местности и думают о создании условий для них.

Кроме того, на пресс-конференции молодой поэт Мукагали Кенжетайулы и студентка МКТУ им. Ясави Умут Рахимжанкызы отметили, что сегодняшняя встреча с Лидером Нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым укрепит патриотический дух молодежи и придаст дальнейшую уверенность. Также, молодые спикеры призвали молодежь трудиться во благо страны и выполнить поручения главы государства.

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