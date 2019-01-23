"Сарыарка" обыграла "СКА-Нева" в матче ВХЛ

"Торпедо" в другом матче потерпело поражение.

Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" одержал победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Vesti.kz.

В домашней встрече карагандинский клуб победил одного из лидеров и фаворитов на победе в турнире "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сначала счет на 14-й минуте в равенстве открыл Андрей Ряшенцев, затем закрепил успех команды в большинстве Артур Сарваров, он отличился на 46-й минуте. Гости же отметились лишь шайбой престижа под занавес третьего периода.

В другом матче в Усть-Каменогорске местное "Торпедо" упустило победу над другой командой из Санкт-Петербурга - "Динамо". Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Гости первыми открыли счет, но хозяева точными бросками Алексея Шантыки и Максима Капитурова на 16-й и 17-й минутах сравняли счет и вышли вперед. Однако на 28-й минуте хоккеисты "Устинки" снова пропустили. Далее до конца матча команды больше не смогли поразить ворота друг друга. А в серии буллитов игроки "Динамо" были точнее.

Высшая Хоккейная Лига

Регулярный чемпионат

Сарыарка - СКА-Нева 2:1

Голы: Ряшенцев, 13 (1:0); Сарваров, 45 (2:0); Ларичев, 56 (2:1)

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