Названа реальная зарплата Аршавина в "Кайрате"
3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.
Фото : sportbox.ru23 января 2019, 22:57
В материале зарубежного 2×45.info польский журналист Карол Боченек прокомментировал переход своего соотечественника Конрада Вржещиньского в "Кайрат" и коснулся темы зарплаты бывшего игрока клуба Андрея Аршавина, сообщает Sports.kz.
"В Казахстане лучшие игроки получают 300-400 тысяч долларов в год. Единственное исключение был Аршавин, который официально получал полтора, а неофициально – 2,5 миллиона долларов. Конечно, тяжело ожидать, что поляк получит "звездный" контракт с самого начала, но по сравнению с тем, что он получал в Сосновце, тут говорить не о чем", — заявил Карол Боченек, бывший журналист "Вешло".
Последним клубом в карьере Аршавина стал алматинский "Кайрат". 3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.
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