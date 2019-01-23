Названа реальная зарплата Аршавина в "Кайрате"

3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.

В материале зарубежного 2×45.info польский журналист Карол Боченек прокомментировал переход своего соотечественника Конрада Вржещиньского в "Кайрат" и коснулся темы зарплаты бывшего игрока клуба Андрея Аршавина, сообщает Sports.kz.

"В Казахстане лучшие игроки получают 300-400 тысяч долларов в год. Единственное исключение был Аршавин, который официально получал полтора, а неофициально – 2,5 миллиона долларов. Конечно, тяжело ожидать, что поляк получит "звездный" контракт с самого начала, но по сравнению с тем, что он получал в Сосновце, тут говорить не о чем", — заявил Карол Боченек, бывший журналист "Вешло".

Последним клубом в карьере Аршавина стал алматинский "Кайрат". 3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.

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