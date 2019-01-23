Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа реальная зарплата Аршавина в "Кайрате"

3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.

Фото : sportbox.ru23 января 2019, 22:57

В материале зарубежного 2×45.info польский журналист Карол Боченек прокомментировал переход своего соотечественника Конрада Вржещиньского в "Кайрат" и коснулся темы зарплаты бывшего игрока клуба Андрея Аршавина, сообщает Sports.kz.

"В Казахстане лучшие игроки получают 300-400 тысяч долларов в год. Единственное исключение был Аршавин, который официально получал полтора, а неофициально – 2,5 миллиона долларов. Конечно, тяжело ожидать, что поляк получит "звездный" контракт с самого начала, но по сравнению с тем, что он получал в Сосновце, тут говорить не о чем", — заявил Карол Боченек, бывший журналист "Вешло".

Последним клубом в карьере Аршавина стал алматинский "Кайрат". 3 декабря прошлого года россиянин объявил о завершении своей карьеры.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты