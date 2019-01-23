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Напал на младшего: Нурмагомедов раскрыл подробности драки с командой Макгрегора

Дагестанский боец отметил, что отрицательно относится ко всей команде ирландца.

Фото : Валерий Шарифулин / ТАСС23 января 2019, 23:39

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio раскрыл подробности драки после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

"Я напал на [спарринг-партнера Макгрегора] Диллона Дениса, потому что остальные члены команды Конора были старше меня. Увидев угол Конора, я понял, что могу напасть только на Дениса, так как мы с ним почти одногодки (Денису 25 лет, Хабибу — 30)", — заявил Нурмагомедов.

Дагестанский боец отметил, что отрицательно относится ко всей команде ирландца.

"Но я уважаю старших. Это было бы не уважением с моей стороны напасть на кого-то возраста моего отца", — добавил он.

В октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на Дениса, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают наказания.

Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА.

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