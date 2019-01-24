Полностью газифицировать Алматы обещают в 2019 году

Первая очередь - это 2217 жилых строений, которые остались с прошлого года.

Голубое топливо уже подвели к домам ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и инвалидов. Всего в этом году к благам цивилизации подключат более трех тысяч абонентов. Таким образом, мегаполис будет 100% газифицирован, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

"Для того, чтобы наш дом обогреть, каждый день в эту печку мы забрасывали по 4-5 ведер угля. На зиму закупали 5-6 тонн. Кроме этого, дрова покупали. Но самое сложное - топить печку несколько раз в сутки. Дом быстро остывает. А с маленькими детьми сложно вырваться сюда", - поделилась многодетная мама.

К печи Назира Салпанова не подходит уже месяц. Углярка пустая, дров нет. А все потому, что в дом проведен газ. Многодетная мама рассказывает, раньше детей приходилось одевать тепло, а сейчас малыши бегают босиком. В доме стало комфортно и уютно без растрат для семейного бюджета.

"Мы живем в микрорайоне Кок-Кайнар с 2014 года. В прошлом году у нас построили газовую магистраль. Соседи говорили, что провести домой газ стоит дорого, около 200 тысяч тенге. Для нас это неподъемная сумма. Я обратилась в обслуживающую компанию, хотела узнать есть ли скидки или рассрочка для многодетных семей. Нам ответили, что совершенно бесплатно проведут в дом газ. Это настоящий подарок для нас", - рассказала Назира Салпанова.

Провели газ всего за неделю. Первая квитанция по счетчику придет многодетной семье в конце этого месяца. Назира признается, теперь домашнее хозяйство вести стало намного легче: вещи большой семьи сушатся мгновенно на горячих батареях, еду готовят на всех четырех конфорках.

Салпановы - одни из тех счастливчиков, которые попали в социальную программу газификации незащищенных слоев населения. В рамках этого проекта, компании за свой счет провели голубое топливо к домам ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и инвалидов. Также услугодатели предоставляют 50 % скидки и рассрочку. Охват населения вырос в разы.

"У нас остается в районе 14 проектов. Это будет реализовано в инвестпрограмме "КазТрансГаз Аймак". Это порядка 1300 абонентов. Они будут реализованы в 2019 году. Это новые строящиеся дома многоквартирные, индивидуальные жилые дома. Они будут реализованы в 2019 году. И к концу 2019 года планируется 100 % газификация. Мы продолжаем в ускоренном темпе работать по новому строительству, которые новые дома строятся у нас, понимаете да, они заявки позже подают, оформляют позже документы на тех паспорта", - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Аслан Жармагамбетов.

Всего в этом году по заявкам алматинцев подключат газ более трем тысячам абонентам. Первая очередь - это 2217 жилых строений, которые остались с прошлого года. Из них двумстам уже подвели голубое топливо в дома. Тысяча имеют доступ к подключению. Остальные 1017 благами цивилизации смогут насладиться с июля этого года.

В сентябре 2017 года Нурсултан Назарбаев поручил перевести Алматы на газ после рабочего визита в южную столицу. После поручения городскую ТЭЦ-2 переводят на газ. Расчеты показали, что переход на газ позволит снизить выбросы в атмосферу в 30 раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!