Ученые заставили организм "убить" смертельный вид рака

Теперь ученые считают, что схему и принцип противораковой терапии нужно пересматривать.

Ученые Университета Пенсильвании выяснили, что иммунные клетки — макрофаги — могут самостоятельно находить раковые клетки, сообщает Лайф со ссылкой на журнал Nature.

Для того чтобы обучить макрофаги "охотиться" на пораженные болезнью клетки, ученые "накачали" макрофаги энергией, увеличив скорость и эффективность уничтожения и вывода из организма пораженных клеток. При этом было установлено, что старый метод, которым ученые провоцировали макрофаги на атаку раковых клеток, связанный с блокированием молекул CD47, работает недостаточно эффективно.

Исследователи выяснили, что нуклеотиды CpG могут "подталкивать" макрофаги к атаке на пораженные раком клетки и ускоряют "истребление" пораженных болезнью клеток тканей в организме. В рамках лабораторных исследований ученые установили, что комбинированное воздействие нуклеотидов и молекул CD47 на организм вызывает значительное сокращение даже сложных опухолей и продлевает жизнь у мышей с онкологией даже при полном отсутствии активных Т-лимфоцитов и нарушениях работы иммунной системы.

Дальнейшие исследования в этом направлении ученые планируют проводить в рамках разработки средства для лечения рака у людей.

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