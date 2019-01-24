Еще четверо мужчин обвинили голливудского режиссера в педофилии

Ранее против Брайана Сингера дважды выступали с аналогичными обвинениями.

Еще четверо мужчин заявили, что американский режиссер Брайан Сингер домогался их, когда они были несовершеннолетними. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Один из обвинителей Виктор Валодвинос рассказал, что в 1997 году встретился с Сингером в общественном туалете. Тот похвалил внешность мальчика, спросил о его планах на день и сказал, что может помочь получить ему роль в фильме "Способный ученик". Позднее 13-летний подросток попал в массовку картины. По словам Валодвиноса, во время съемок режиссер приставал к нему в раздевалке.

В декабре 2018 года мужчина написал письмо адвокату Сингера и предупредил, что планирует опубликовать информацию о событиях 20-летней давности, но так и не получил ответа. В интервью Валодвинос признался, что инцидент с растлением сильно повлиял на его дальнейшую жизнь, а также отметил, что так и не смог заставить себя посмотреть фильм, в котором снимался.

Мужчина, представившийся Эриком, сказал, что в 17 лет у него был секс с Сингером. Человек под псевдонимом Энди также раскрыл информацию об интимной связи с режиссером в 15-летнем возрасте. Оба пояснили, что предварительно предупредили о своем юном возрасте.

Отмечается, что в конце девяностых Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которых было много молодых людей. Еще один герой статьи The Atlantic под псевдонимом Бен заявил, что на одном из таких мероприятий он занялся оральным сексом с кинематографистом. На тот момент ему было около 17 лет.

В 2017 году Брайан Сингер покинул команду "Богемской рапсодии", объяснив это болезнью матери. Вскоре на него подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, который сообщил, что режиссер изнасиловал его в 2003 году. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что на момент инцидента ему было 17 лет.

Сингеру 53 года. Он известен по фильмам "Богемская рапсодия", "Подозрительные лица", пяти фильмам "Люди Икс", а также по работе над сериалами "Доктор Хаус" и "Одаренные".

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