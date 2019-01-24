США призвали Мадуро передать власть спикеру парламента

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро

Соединенные Штаты призвали в среду президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает ТАСС.

"Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа", - указал Помпео.

По словам Помпео, США "решительно поддерживают смелое решение" Гуайдо взять на себя функции" главы государства "в деле восстановления демократии в Венесуэле". "Мы будем тесно сотрудничать с законно избранной Национальной ассамблеей с целью способствовать возвращению Венесуэлы к демократии и верховенству закона в соответствии с Межамериканской демократической хартией. Соединенные Штаты также готовы предоставить гуманитарную помощь народу Венесуэлы, если позволят существующие условия", - отметил глава Госдепартамента.

Он вновь призвал Вооруженные силы и силы безопасности Венесуэлы "поддержать демократию и защищать всех граждан" республики. "Новое венесуэльское правительство несет пламя демократии от имени Венесуэлы. Соединенные Штаты заявляют о своей неизменной поддержке [временного] президента Гуайдо, Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы", - заключил Помпео.

В среду Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом.

10 января победитель президентских выборов Николас Мадуро вступил в должность главы государства. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочий, и призвали к проведению нового голосования.

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