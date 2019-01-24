Следователь пытался украсть ноутбук в Актобе

Его приговорили к общественным работам.

За попытку кражи следователя приговорили к 400 часам общественных работ. Второй осуждённый получил 600 часов общественных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Следователь Заводского отдела полиции Ильяс Жусупов с подельником ночью пытались сломать решетку магазина "Арзан" на ул. Калдаякова, чтобы украсть оттуда ноутбук, сказано в уголовном деле.

В частном постановлении прокурору Актобе и начальнику департамента полиции суд указал, что полицейский нарушил принятую им присягу, подорвал авторитет органов внутренних дел.

Кроме того, при досудебном расследовании установлено, что прокурор утвердил постановление следователя Саздинского отдела полиции об изменении меры пресечения обвиняемому с домашнего ареста на залог. Этим нарушил нормы УПК. Санкцию на домашний арест выдал следственный судья, и только он мог изменить меру пресечения.

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