30 млрд тенге штрафа выписали нефтяным компаниям Мангистауской области

Взыскано всего свыше 60 миллионов

Нефтяные компании Мангистауской области нарушили экологическое законодательство на 30 миллиардов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По данным чиновников, у нефтяников скопилось почти 500 тысяч тонн отходов. Многие достались в наследство от Советского Союза. Добывающие предприятия ежегодно получают за них штрафы и взыскания. Так, по данным акимата, только в прошлом году выявлено около 90 фактов экологических правонарушений. Возбуждено 142 административных производства на почти 30 миллиардов тенге. Из них взыскано всего свыше 60 миллионов. Остальная сумма будет выплачена по решению суда, говорят чиновники.

- Основные наши претензии к недропользователям связаны с нефтяными отходами. В том числе исторические отходы, которые образованы еще в Советском союзе. Хочу сказать это вопрос не одного дня, потому что там большие объемы лежат, и технология каждый раз меняется и в связи с этим, мы требуем, чтобы применяли самые современные технологии, - сообщил и.о руководителя департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.

Правда, современные технологии, увы, не доступны, рассказали в компании "Мангистаумунайгаз". Большинство из них разрабатывается за рубежом. В основном в Германии и Китае. И они слишком затратны. Поэтому нефтяники обходятся методом сжигания и биопрепаратами.

- К сожалению, в области пока мало компаний, которые занимаются переработкой. Мало технологий. Мы проводим много опытно-промышленных испытаний новых технологий. Пока в принципе такую хорошую технологию, которая убыстрила бы наш процесс, мы еще не видим. В основном био, которое для наших исторических отходов не совсем подходит и метод сжигания. Мы хотели отойти от метода сжиганий, но пока другой технологии мы еще не нашли, - сказала руководитель службы охраны окружающей среды и парниковых газов АО "Мангистаумунайгаз" Жаннат Екибаева.

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