США отказались признавать заявление Мадуро о разрыве дипотношений

США считают Мадуро "бывшим президентом", а дипломатические отношения будут поддерживать теперь с правительством лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

США считают, что Николас Мадуро больше не имеет полномочий разрывать дипломатические отношения Каракаса и Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Life.

В заявлении он подчеркнул, что США считают Мадуро "бывшим президентом", а дипломатические отношения будут поддерживать теперь с правительством лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

При этом в США призвали Мадуро уйти с поста и пригрозили "всеми возможными вариантами действий", если он не передаст власть мирным путём.

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