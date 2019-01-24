Метели и сильный ветер ожидаются в Казахстане

На всей территории страны сохраняется неустойчивая погода.

Синоптики рассказали о предстоящей погоде на 24 января в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Костанайской области ожидается метель, гололед, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью местами – туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. В Мангыстауской, Атырауской областях местами – туман, гололед. В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Астане днем 24 января ожидается метель. В Акмолинской области местами - туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: -7°, облачно: слабый снег.



Прогноз погоды на 24 января.

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