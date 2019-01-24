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Мужчина сгорел в пожаре в Акмолинской области

Причина возгорания устанавливается.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК24 января 2019, 09:32

В поселке Тасуат Акмолинской области загорелся дом, где сгорел мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"23 января в 14:52 на пульт "101" ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Тасуат Жаркаинского района Акмолинской области. Пожар произошел на площади 80 кв.м. К месту пожара, из ближайшей пожарной части расположенной на расстоянии 30 км были привлечены пожарные подразделения в составе 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Акмолинской области. Пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 16:10", - говорится в сообщении.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины 1961 года рождения. Причина возгорания устанавливается.


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