Мужчина сгорел в пожаре в Акмолинской области
Причина возгорания устанавливается.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК24 января 2019, 09:32
В поселке Тасуат Акмолинской области загорелся дом, где сгорел мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"23 января в 14:52 на пульт "101" ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Тасуат Жаркаинского района Акмолинской области. Пожар произошел на площади 80 кв.м. К месту пожара, из ближайшей пожарной части расположенной на расстоянии 30 км были привлечены пожарные подразделения в составе 7 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Акмолинской области. Пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 16:10", - говорится в сообщении.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины 1961 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955177-cf1706bcbb54fb0371205109d57a161e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...