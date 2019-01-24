На луне во время затмения телескопы обнаружили вспышку

Необычное явление зафиксировали не только астрономы, но и обычные любители с телескопами по всему миру.

Во время "кровавого затмения" на поверхность Луны упал небольшой метеорит, падение которого вызвало яркую вспышку, пишет National Geographic.

Первая информация о вспышке появилась в сети от обычных любителей с телескопами, которые 20 января наблюдали астрономическое явление. Изначально научное сообщество отметило, что теория о метеорите маловероятна и списали все на дефект записи с телескопов. Однако на всех имеющихся записях вспышка наблюдалась в одном и том же месте спутника Земли, которое находится к югу от кратера Бюрги, при этом световое пятно, которое возникло на доли секунды, было диаметром около 90 километров.

Кроме того, во время затмения за спутником Земли наблюдали и астрономы, работающие в рамках системы обнаружения и анализа лунных ударов (MIDAS), которые, в свою очередь, не зарегистрировали каких-либо столкновений небесных тел с поверхностью спутника.

Как пояснил Джастин Коуарт из Университета Стоуни-Брук (США), падения метеоритов во время лунных затмений происходят достаточно редко, хотя небесные тела подобного размера падают на спутник Земли примерно раз в неделю.

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