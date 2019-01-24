Автобусным паркам Алматы пригрозили лишением маршрута за неработающие терминалы оплаты

В акимате отреагировали на жалобы горожан в соцсетях на незаконные действия водителей/

В Алматы за отключение терминалов автобусный парк могут лишить маршрута, передает Zakon.kz со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

На автобусном маршруте №16, обслуживаемым перевозчиком ТОО "АвтоТрансГаз", за последние дни участились случаи отключения терминалов электронной оплаты проезда, что вызвало многочисленные жалобы горожан в соцсетях.

"В ходе проведения проверки сотрудниками "Транспортного холдинга" было установлено, что водители маршрута самовольно отключали терминалы и собирали деньги наличными, при этом заявок о поломке терминалов в сервисный центр не поступало. Руководство ТОО "АвтоТрансГаз" в лице Баурджана Кулишева было уведомлено о данных фактах и в случае повторных нарушений Управлением городской мобильности Алматы будут приняты соответствующие меры вплоть до расторжения договора обслуживания маршрута", - объяснили в управлении.

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