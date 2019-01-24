Фильм "Холмс и Ватсон": взрывоопасная солянка

Режиссер и сценарист Итан Коэн попытался осовременить знакомую историю, но чересчур перестарался.

Про Шерлока Холмса и Доктора Ватсона снято немало качественных фильмов, но вышедшая в отечественный прокат с 24 января картина Итана Коэна "Холмс & Ватсон" (16+), задуманная как веселый киновариант истории Артура Конан Дойла, оказалась чересчур вульгарной и по большей части не смешной. Во что превратили английский детектив американские кинематографисты, в обзоре Zakon.kz.

В новой комедийной интерпретации детектива Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона легендарный частный сыщик (Уилл Феррелл) и его напарник (Джон Си Райли) берутся за расследование нового запутанного дела и умудряются нажить себе врагов со всего света. Эта незадачливая парочка постоянно влипает в неприятности и потому их ждет множество приключений. В фильме появятся знакомые по детективу Конан Дойла персонажи, но некоторые из них предстанут перед публикой в новом свете.

С самого начала фильма все выглядит довольно прилично. Шерлок и Ватсон собираются на суд, где решается судьба злого гения – профессора Мориарти. Если до полудня детектив не огласит свои доказательства вины Мориарти в убийствах, то преступник может остаться на свободе. Но Шерлок и Ватсон все еще дома, заняты смакованием того, как сделают это, и выбирают шляпку для Шерлока, успевая на заседание в последний момент.

Шерлок и Ватсон предстают перед нами неуклюжими, несколько самовлюбленными, но довольно милыми героями. Вполне себе симпатичная прелюдия для хорошей комедии. Постепенно внимание режиссера опускается все ниже и ниже, зрителя начинают испытывать на прочность пошлыми шуточками, довольно быстро они становятся ниже пояса, достигая своего дна уже в первой половине фильма. И когда публика ждет, что сейчас будет жарко, шутки приобретают еще и неприятный запах, как настоящий пот в раздевалке. Иногда такой подход срабатывает, но в данном случае попытка сыграть на территории черного юмора оказалась далеко не самой удачной. Лишь пара-тройка шуток могут вызвать несколько смешков, но ожидать каких-либо комедийных фейерверков бессмысленно.

Особенно униженными и оскорбленными почувствуют себя зрители, ожидавшие интеллектуального юмора. Да, авторы временами отходили от чернухи и позволяли насладить умными шутейками на злободневные темы. Но их было не так много, да и после увиденного ранее приколы про Трампа, монархию и равноправие выглядели как элитное авто в полуразрушенном гараже. Из-за этого "Холмс и Ватсон", вероятно, заставит даже самых требовательных киноманов почувствовать, будто их интеллект оскорблен. Хотя стеб над "слишком умными" был неплохим.

Плюсов добавляет актерская игра. Дуэт Уилла Феррелла и Джон Си Райли выглядит вполне органичным, и только благодаря их усилиям можно успокоить беснующиеся клетки мозга, переключив все свое внимание на наблюдение за мимикой исполнителей главных ролей, обладающих, к тому же, немалой харизмой.

Еще одним отдыхом для ума становятся декорации. Дворцы, замки, дамы в вечерних платьях, танцующие с подтянутыми кавалерами, кареты, простые пейзажи Лондона сняты очень красиво. Глядя на картинку, можно представить, как чудесен и прекрасен европейский пейзаж.

Вердикт. Несмотря на все сильные стороны, фильм напоминает эксперимент повара-самоучки, который пытался создать свой фирменный рецепт супа, сварив в одном котле все, что было на кухне. Вроде бы каждый элемент неплох по отдельности, и актерский ансамбль оказался очень даже удачным, но смешивание высокоинтеллектуальной основы с туалетным юмором и попыткой высмеять современные тренды, приправленное фарсом, оказалось не самым лучшим решением режиссера. На выходе получилось такое взрывоопасное ассорти, которое "зайдет" только самому стойкому и отчаянному зрителю.

Альберт Ахметов

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