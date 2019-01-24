В Туркестане заложили фундамент завода по производству энергосберегающих ламп

Строительство завода начато в рамках двустороннего меморандума, подписанного ранее в ходе встречи главы региона с китайским инвестором.

В индустриальной зоне города Туркестан состоялась церемония закладки капсулы нового завода по производству энергосберегающих ламп. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, директор ТОО "Tai-Tur Energy" Чэнь Хуей и председатель наблюдательного совета компании "Source Energy" Оралбек Ботбай, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, что строительство завода начато в рамках двустороннего меморандума, подписанного ранее в ходе встречи главы региона с китайским инвестором. Ж.Туймебаев отметил, что в Туркестанской области созданы благоприятные условия для инвесторов, а также выразил готовность к совместной реализации проектов, направленных на развитие производства и снижение безработицы.

"Наша область один из самых густонаселённых регионов Казахстана, где создан благоприятный инвестиционный климат, есть соответствующие механизмы стимулирования и развития бизнеса, а также меры поддержки предпринимательства. Для реализации данного проекта в индустриальной зоне выделено 5 гектаров земли. Строительство завода должно быть проведено своевременно и качественно", - сказа аким области.

Стоит отметить, "Tai-Tur Energy" - это одна из известных компаний в Китайской Народной Республике. Продукция завода пользуется большим успехом в освещении улиц, магистралей и зданий. Туркестанская область один из первых регионов в стране, куда компания инвестирует свои средства. Стоимость инвестиций составляет 200 миллионов долларов США.

Строительство завода запланировано завершить в течение 3 лет, после чего порядка 700 человек будут обеспечены работой. Продукцию завода намерены реализовывать не только в Казахстане, но и экспортировать в соседние страны.

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