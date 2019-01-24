СМИ: Брак отрекшегося от престола короля Малайзии и "Мисс Москва" трещит по швам

Ранее появлялась информация о том, что обладательница титула "Мисс Москва" ждет ребенка.

Король Малайзии разводится с "Мисс Москва" после отречения от престола, пишет starhit.ru.

Инсайдеры сообщают, что отношения Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V Фариса дали трещину. Сами супруги пока не подтверждают новости о грядущем разводе. Ранее появлялась информация о том, что обладательница титула "Мисс Москва" ждет ребенка.

Кажется, еще вчера друзья и родственники гуляли на свадьбе обладательницы титула "Мисс Москва" Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V Фариса. Влюбленные довольно долго не афишировали свой роман, поэтому и церемония бракосочетания для многих стала неожиданностью. Ради своего высокопоставленного избранника модель приняла ислам, а сам монарх всего через несколько недель отрекся от престола.

Чуть позже выяснилось, что "Мисс Москва" ждет ребенка. Сама девушка никак не комментировала многочисленные слухи, связанные с ее личной жизнью. Представители Воеводиной и вовсе заявляли, что новоиспеченная супруга Мухаммада V Фариса очень счастлива и не хочет делать свои эмоции достоянием общественности.

Теперь ряд СМИ сообщили о возможном разводе бывшего короля и модели. Якобы чувства влюбленных остыли, и поэтому они решили расторгнуть союз, заключенный всего пару месяцев назад. По слухам, влюбленные много ссорятся. Сейчас представители обеих сторон занимаются подготовкой всех необходимых документов для начала бракоразводного процесса.

Напомним, что влюбленные отпраздновали свадьбу в Москве в концертном зале Барвиха 22 ноября. Еще за полгода до свадьбы Оксана приняла ислам. Безалкогольное торжество с халяльными продуктами впечатлило многих присутствующих своей роскошностью. Для церемонии Оксана выбрала шикарное белое платье от известного дизайнера, которое было богато декорировано драгоценными камнями. А вот жених, который старше Воеводиной на 24 года, отдал предпочтение национальному костюму.

В родной стране Мухаммада V Фариса считали далеко не идеальным правителем. Многие обвиняли короля в расточительности, а его отречение от престола и вовсе стало поводом для громкого скандала. Пока телеграм-канал "Только никому" не сообщает о деталях возможного бракоразводного процесса. Поклонникам же Воеводиной остается надеяться на то, что речь идет всего лишь о слухах, и одна из самых ярких пар не распадется всего через пару месяцев после шикарной свадьбы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!