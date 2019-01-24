Вооруженная группа налетчиков обезврежена в Алматинской области

Один из трех членов банды оказался несовершеннолетним.

Преступная группа, совершавшая вооруженные разбойные нападения на магазины, обезврежена в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В начале января к полицейским Капшагая начали поступать заявления от владельцев частных магазинов, пострадавших от действий неизвестных. Из показаний потерпевших предпринимателей следовало, что вооруженные пистолетом люди в масках врывались вечером в магазин и под угрозой оружия завладевали денежной выручкой. С учетом того, что почерк преступлений оказался идентичен, полицейские выдвинули предположение, что разбойные налеты совершает одна и та же группа.

"Из наших наиболее опытных сотрудников была создана специальная оперативно-следственная группа, целенаправленно работающая по установлению лиц, причастных к этим разбоям. Под контролем областного Департамента был организован и проведен весь спектр необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате, удалось установить трех местных жителей, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Сейчас все подозреваемые задержаны, двое из них водворены под стражу", – сообщил начальник Капшагайской городской полиции Елдар Абдикенов.

У подозреваемых изъяты пистолет и носимые вещи, возможно, используемые ими при совершении преступлений. Они приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств. На сегодняшний день задержанные лица подозреваются в совершении четырех фактов разбоев в городе Капшагай.

"Досудебное расследование по фактам проводится согласно части 2 статьи 192 УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Изъятое у задержанных оружие направлено на экспертизу. В ходе расследования в отношении подозреваемых будет также организована проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевших место на территории региона", – отметил Е. Абдикенов.

В пресс-службе областного ДП дополнили, что один из задержанных несовершеннолетний, который в настоящее время передан родителям и находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование по выявленным фактам поручено следователям Капшагайской полиции.

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