Что спел Димаш Кудайберген на телешоу The World’s Best

Запись анонса появилась на странице американских фанатов певца.

Американские поклонники Димаша Кудайбергена выложили запись анонса выпуска телешоу The World’s Best на канале CBS с его участием, передает Zakon.kz.

Участница американского фан-клуба казахстанского певца записала видео со своего телевизора. Выпуск выйдет в эфир 3 февраля. На записи видно, что Димаш поет песню S.O.S d’un terrien en détresse, с которой он ранее выступал на китайской версии проекта I’m A Singer. Это будет самый первый выпуск шоу.

Известно, что этом же выпуске появится юная звездочка Данэлия Тулешова, однако, отрывок ее выступления фанаты Димаша не записали.

Ведущим программы стал известный артист, комик Джеймс Корден, в составе жюри американская актриса Дрю Бэрримор, телеведущий Ру Пол Андре Чарльз и певица Фейт Хилл.

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