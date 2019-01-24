Более 90% от суммы обязательств возмещено вкладчикам Qazaq Banki

Выплаты проходят через банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в период с 24 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года.

По данным на 22 января по всей республике была осуществлена выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki", обратившимся в банк-агент, на общую сумму порядка 18,6 миллиардов тенге. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), передает Zakon.kz.

"Несмотря на то, что до окончания срока выплаты через банк-агент осталось еще 153 дня, КФГД были исполнены обязательства перед вкладчиками ликвидируемого АО "Qazaq Banki" на 91%", - сообщили в фонде.

Выплаты проходят через банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в период с 24 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года.

Вместе с тем, выплату по всем регионам республики получили четыре тысячи человек, что составляет 22% от общего числа вкладчиков АО "Qazaq Banki".

"Столь низкая активность вкладчиков обусловлена особенностями структуры депозитной базы ликвидированного банка. По данным банка-агента, в основном, за возмещением обратились вкладчики с суммой депозитов не менее 5 миллионов тенге. Доля выплат по таким депозиторам в общей суммы выплаты составила 73%. При этом 74% вкладчиков, не обратившихся в отделения банка-агента за выплатой, составляют депозиторы с депозитами менее 5 тысяч тенге", - рассказали в КФГД.

Как отмечается, Банк ВТБ (Казахстан) создал необходимые условия для оперативного обслуживания клиентов "Qazaq Banki". Банком-агентом осуществляется выплата в 16 городах Казахстана, в которых проживают 99% всех вкладчиков ликвидированного банка. Отделения банка-агента по всему Казахстану обладают пропускной способностью обрабатывать не менее 2 000 клиентов в день.

В первые дни выплат, когда наблюдалось наибольшее количество обращений в банк-агент, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) осуществлял выплаты гарантийного возмещения в среднем 500 вкладчикам в день по всему Казахстану. В настоящее время количество вкладчиков, обращающихся в банк-агент за получением выплаты, не превышает 150 человек в день.

Процедуры Банка ВТБ (Казахстан) по работе с вкладчиками "Qazaq Banki" были оптимизированы для осуществления выплаты в день подачи заявления вкладчика.

Так, 83% вкладчиков "Qazaq Banki" получили выплату день в день. По остальным 17% вкладчиков – главным образом, по вкладчикам, чьи интересы представляли третьи лица по доверенности, наследникам, и иным лицам, в отношении которых требовалась дополнительная информация и изучение согласно закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, выплаты осуществлялись в течение пяти рабочих дней.

При этом 87% вкладчиков "Qazaq Banki" предпочли получить деньги наличными в кассе банка-агента, 13% вкладчиков выбрали перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в другом банке.

Вкладчики "Qazaq Banki", которые пока не обратились за возмещением в банк-агент, вправе подать заявление в любом отделении АО ДО Банк ВТБ-Казахстан до 24 июня 2019 года. После этой даты заявление можно подать напрямую в КФГД.

В КФГД также напомнили, что ликвидационная комиссия "Qazaq Banki" продолжает прием заявлений вкладчиков банка, имеющих требования по выплате начисленного и не капитализированного вознаграждения или сумме депозита сверх максимальной гарантируемой суммы. Прием заявлений всех кредиторов банка, в том числе физических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводится в филиалах ликвидационной комиссии "Qazaq Banki" до 21 февраля 2019 года.

Порядок подачи заявления можно уточнить в контакт-центре ликвидационной комиссии: +7 (727) 380 39 51, +7 (717) 291 92 60. Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki» также просит вкладчиков обращаться по вопросам, связанным с расчетом суммы выплаты: применением обменного курса валюты, начислением и капитализацией вознаграждения, зачетом суммы гарантии и суммы обязательств перед ликвидируемым банком.

Общая информация о гарантии по депозитам и актуальная информация о ходе выплаты вкладчикам АО «Qazaq Banki» доступна на веб-сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов www.kdif.kz и на веб-сайте банка-агента ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) www.vtb-bank.kz.

АО "Qazaq Banki" лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка РК от 27 августа 2018 года. 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации банка. Решение СМЭС вступило в законную силу 12 декабря 2018 года. В тот же день Нацбанк назначил ликвидационную комиссию банка во главе с председателем Т. Хасановым.

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