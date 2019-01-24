В Армении все операции для онкобольных стали бесплатными

На новою госпрограмму из бюджета было выделено 1,27 млн евро.

С 2019 года все онкологические операции в Армении станут проводится за счет бюджета государства. Специально для этих целей увеличено финансирование сферы медицинских услуг, особенно онкологии на сумму в 1,27 млн евро, сообщает currenttime.tv.

Как рассказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, основная часть средств будет направлена на финансирование онкологических операций, которые будут проводиться в учреждениях, определенных Минздравом. Помощь онкологическим больным в Центральной Азии и СНГ. В Казахстане диагностируют и лечат онкологию бесплатно. В 2018 году на эти цели было выделено 138 млрд тенге (365 млн долларов).

В Грузии лечение онкологических больных проводится по страховке. Такая же страховка есть и на территории Украины. В России на финансирование программы помощи онкобольным на 2018-2021 гг. было выделено 7 млрд долларов. В Кыргызстане помощь онкобольным по закону должна быть бесплатной. В республике проводится бесплатная лучевая и химиотерапия женщин с раком груди. С 2017 года онкологические операции проводятся бесплатно. Маскимальная сумма, выделанная на операцию, - 14,5 тысяч сом (208 долларов). В Таджикистане на лечение одного онкобольного выделяется 60 сомони (6,3 доллара) в месяц. Паллиативная помощь онкобольным - бесплатная.

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