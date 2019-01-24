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В Алматы прикрепленные госслужащие проходят ежегодный профосмотр без очередей

Им оказывается высокоспециализированная медицинская помощь, прием осуществляется врачами высшей категории.

Фото : АДГСПК24 января 2019, 14:22

Сегодня прикрепленные госслужащие проходят ежегодный профилактический осмотр "без очередей" в Совмин, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день в рамках проекта "Алматы –адалдық аланы" деятельность Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы нацелена на повышение социальной защиты, создание безбарьерных и комфортных условий для граждан.

В этих целях Алматинский Департамент госслужбы и противодействию коррупции в октябре 2018 года заключили меморандум с Совмин о прикреплении госслужащих мегаполиса к данной клинике, где им оказывается высокоспециализированная медицинская помощь, прием осуществляется врачами высшей категории.

- Профосмотр можно пройти быстро и расположение поликлиники тоже очень удобное, в центре города, а самое главное СОВМИН славится своими высококвалифицированными медицинскими сотрудниками и предоставляемым сервисом обслуживания. Я призываю всех государственных служащих отнестись к своему здоровью более ответственно, придерживаться здорового образа жизни, так как здоровье является одним из важных условий для эффективной профессиональной деятельности государственных служащих, - сказала госслужащая, проходившая профилактический медосмотр, главный специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Битебаева Г.


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