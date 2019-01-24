Дом на пятерку! Avenue 5 – один из ключевых ЖК в портфеле проектов BI Group

Объект с престижным статусом носит имя известной улицы в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

Avenue 5 – один из ключевых ЖК в портфеле проектов холдинга. Жилой комплекс состоит из 4х подъездов 7 и 19 этажей, стал достойным украшением столицы, на стыке правого и левого берегов.

Объект с престижным статусом носит имя известной улицы в центре Манхэттена в Нью-Йорке, одной из самых респектабельных в мире. Территория двора огорожена по периметру дома и оснащена камерами слежения. Для удобства жителей установлена IP-домофония с функцией просмотра наружных камер видеонаблюдения. Служба безопасности займет стеклянный теплый бокс расположенный на дворовой часте с зоной просмотра на 360 градусов.

- Строительство объекта Avenue 5 началось в мае 2017г., передача ключей состоится в конце января. Дом из четырех жилых блоков вместил 103 квартиры и паркинг. ЖК выполнен из монолитного каркаса, с применением наработанного опыта по шумоизоляции. Межквартирные стены из керамического кирпича, инновационная архитектура фасада из алюминиевых витражей Schuco и многочисленных декоративных элементов. Такого дома в Астане вы не найдете! Наша команда гордится проектом Avenue 5, он превзошел и наши ожидания, став еще одним украшением Астаны. Надеемся, жители будут счастливы!, –говорит руководитель проекта Кайргельды Садыков.

В квартирах - 3-метровые потолки и большие окна, открывающие незабываемые виды на столичные пейзажи, а в вечернее время наружная система освещения сделает комплекс красивой достопримечательностью города. Еще одно преимущество жилого комплекса – паркинг с малым количеством колонн. Если обычо расстояние между вертикальными конструкциями составляет 6-7 м, в данном случае – от 12 до 18 м.

Главная достопримечательность Avenue 5 - общая гостевая комната на 24 посадочных места, которой может воспользоваться любой житель, через сервисную компанию ЖК. В специально оборудованном помещении с общим меблированным залом, санузлом и кухней можно провести небольшое застолье, пригласив туда гостей. Красивый интерьер не оставит равнодушным даже профессионального декоратора. Кроме того, помещение оборудовано мультифункциональной акустической системой, где по инициативе команды проекта установлена профессиональная караоке-аппаратура. Гостевая комната расположена в дали от жилого сектора, чтобы не причинять неудобств жителям дома.

Avenue 5 - жилой комплекс с очень удобной локацией и развитой инфраструктурой, что значительно экономит время на логистику и делает жизнь комфортней во всех смыслах.

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